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Общество

Валентина Понизовская: Программа «Герои земли Псковской» – уникальная возможность продолжить служить Отечеству и дальше

Почему важна региональная кадровая программа «Герои земли Псковской», рассказала в беседе с корреспондентом ПАИ председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская.

Фото: ПАИ

«Уже сейчас кто-то из наших защитников вернулся из зоны СВО, остальные – вернутся обязательно. У них особое, требовательное отношение и к себе, и к другим, они как никто другой знают, что такое долг перед Родиной. Многие из них намерены продолжить работать на благо нашей земли уже в гражданской жизни», – отметила она.

Программа «Герои земли Псковской» позволит военнослужащим получить новые знания в тех сферах, которые им будут интересны. «Программа позволит им в мирной жизни продолжать служить, работать на благо нашей Родины, что они сейчас делают в боевых условиях», – подчеркнула Валентина Понизовская.

Напомним, программа «Герои земли Псковской» стартовала в регионе 23 февраля. Благодаря ей участники смогут получить дополнительные знания, развить свой управленческий потенциал и сформировать личную профессиональную карьерную траекторию.

Добавим, что в регионе также создан общественный совет региональной программы «Герои земли Псковской». Его возглавляет губернатор Михаил Ведерников. Заместителями председателя совета являются сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец и первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

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