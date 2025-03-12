В Пскове стартовала модернизация котельной школы № 16

20:57, 12 марта 2025, ПАИ

В Пскове стартовала модернизация котельной школы № 16, которая позволит переоборудовать последнюю угольную котельную в городе. Об этом глава Пскова Борис Елкин сообщил в своём телеграм-канале.

Специалисты Псковских тепловых сетей уже разработали детальный проект и активно приступили к его реализации. На первом этапе демонтировали устаревшее оборудование и залили новые бетонные полы, что обеспечит необходимую основу для последующих этапов работ.

«Основная цель заключается в создании котельной, которая будет функционировать без участия операторов благодаря внедрению передовых автоматизированных систем управления. Это не только повысит надёжность и безопасность, но и значительно сократит эксплуатационные расходы», – отметил глава Пскова.

Каждый этап находится под контролем, добавил Борис Елкин.