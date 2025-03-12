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Общество

В Псковском районе продолжается вручение медалей к 80-летию Великой Победы

В Псковском районе продолжается чествование ветеранов. По поручению президента России Владимира Путина глава Псковского района Наталья Фёдорова вручила медали к 80-летию Великой Победы ветеранам на дому. Об этом глава муниципалитета рассказала в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее из телеграм-канала Натальи Фёдоровой

Наталья Фёдорова отметила, что представители старшего поколения делятся своими воспоминаниями о пережитых испытаниях военного времени, о тяжёлом труде послевоенного восстановления народного хозяйства.

«Рассказы ветеранов ещё раз заставляют нас задуматься о том, что лёгких времен не бывает. Сила духа, жизнелюбие, самоотверженность, порядочность, мудрость, любовь к Родине, ценность семьи, вера в лучшее – это то, что помогает преодолевать трудности. Желаю нашим ветеранам бодрости духа, крепкого здоровья, радости жизни и мирного неба над головой!» – добавила она.

Ранее сообщалось, что псковские ветераны СВО представят регион на первом Кубке защитников Отечества по зимним видам спорта.

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