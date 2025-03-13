Учащиеся более 20 псковских школ присоединятся к телемостам с Крымом

08:40, 13 марта 2025, ПАИ

Телемосты между учащимися школ Псковской области и Крымом проводят с 11 по 17 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

В проекте примут участие более 20 образовательных учреждений Псковской области. Телемосты объединят представителей «Орлят России» среди начальной школы, старшеклассников, директоров образовательных организаций, советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями школ Псковской области и Крыма, специалистов ресурсного центра.

Программа «Орлята России» направлена на развитие социальной активности младших школьников, приобщение к командному взаимодействию, национальным ценностям, подчеркнула куратор программы «Орлята России» в Псковской области Екатерина Архипова.

«Телемост объединяет нас всех, несмотря на расстояния, и позволяет почувствовать себя частью большого дружного сообщества программы «Орлята России», - сказала она.

В частности, благодаря телемостам участники могут расширить свой кругозор, узнать больше о жизни сверстников в другом регионе, отметила региональный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Псковской области Юлия Колбасова.

«Такие встречи служат мощным стимулом для развития возможных инициатив, направленных на формирование патриотизма и гражданской ответственности у подрастающего поколения»,- сказала она.

Добавим, мероприятия приурочены ко Дню воссоединения Крыма с Россией. Организатором в рамках Года защитника Отечества выступает команда Ресурсного центра Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области.

Напомним, первый телемост между школьниками Псковской области и Крыма состоялся в 47-й школе.