Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как сэкономить на кадастровых работах, объяснили псковичам

Как сэкономить на кадастровых работах, объяснила заместитель руководителя Управления Росреестра по Псковской области Анна Иванова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 13 марта.

Анна Иванова. Фото: ПАИ

Если участок попадает в план кадастровых работ на этот год, то можно сделать запрос и получить информацию по уточнению границ бесплатно или за минимальную сумму. Извещение о начале проведения работ публикуется на сайте управления Росреестра, регионального комитета по управлению государственным имуществом, органов местного самоуправления и других.

«Это возможность сэкономить на кадастровых услугах. При этой процедуре уточняется местоположение всех земельных участков, которые были без границ либо в отношении которых была выявлена реестровая ошибка. Согласование местоположения границ проводит специальная согласительная комиссия, что избавляет собственников делать это в индивидуальном порядке», – отметила гостья медиацентра.

Кроме того, собственникам недвижимости не придётся в индивидуальном порядке обращаться с заявлениями о внесении изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости. Это будет сделано комплексно, уточнила она.

Отметим, что в перечне кадастровых кварталов на территории Псковской области, в границах которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ, содержится 381 квартал. По результатам проведения работ будут установлены границы более 14 864 объектов недвижимости, не имеющих в настоящее время границ. Это земельные участки и объекты капитального строительства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 марта 2025

Александр Седунов: Крым – это уникальный и стратегически важный регион России
13 марта 2025

Об уборке улиц Пскова после зимы доложил губернатору глава города
13 марта 2025

Мастер на все руки: чемпионат «Профессионалы» по производству мебели прошёл в Пскове
13 марта 2025

С 17 марта будет ограничено движение на некоторых улицах Пскова
13 марта 2025

Программу «Земский работник культуры» запускают в Псковской области
13 марта 2025

Как сэкономить на кадастровых работах, объяснили псковичам
13 марта 2025

Эндокринологическое отделение открылось в Псковской детской областной больнице
13 марта 2025

Псковской областной противотуберкулёзной службе исполнилось 100 лет

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...