Как сэкономить на кадастровых работах, объяснили псковичам

16:57, 13 марта 2025, ПАИ

Как сэкономить на кадастровых работах, объяснила заместитель руководителя Управления Росреестра по Псковской области Анна Иванова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 13 марта.

Если участок попадает в план кадастровых работ на этот год, то можно сделать запрос и получить информацию по уточнению границ бесплатно или за минимальную сумму. Извещение о начале проведения работ публикуется на сайте управления Росреестра, регионального комитета по управлению государственным имуществом, органов местного самоуправления и других.

«Это возможность сэкономить на кадастровых услугах. При этой процедуре уточняется местоположение всех земельных участков, которые были без границ либо в отношении которых была выявлена реестровая ошибка. Согласование местоположения границ проводит специальная согласительная комиссия, что избавляет собственников делать это в индивидуальном порядке», – отметила гостья медиацентра.

Кроме того, собственникам недвижимости не придётся в индивидуальном порядке обращаться с заявлениями о внесении изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости. Это будет сделано комплексно, уточнила она.

Отметим, что в перечне кадастровых кварталов на территории Псковской области, в границах которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ, содержится 381 квартал. По результатам проведения работ будут установлены границы более 14 864 объектов недвижимости, не имеющих в настоящее время границ. Это земельные участки и объекты капитального строительства.