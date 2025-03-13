Более 130 социальных проектов финалистов Национальной премии «Наш вклад» доступны жителям Псковской области

18:46, 13 марта 2025, ПАИ

В финал Национальной премии «Наш вклад» вышли 136 социальных инициатив, которые были реализованы в Псковской области. Это первая в России премия, которая оценивает вклад бизнеса и некоммерческих организаций в достижение национальных целей и реализацию задач национальных проектов. Всем финалистам присваивается статус «Партнёр национальных проектов России», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Всего на участие в премии было подано 759 заявок из 89 регионов страны. В финал прошло 550 проектов 252 организаций. Традиционно наиболее популярными для реализации социальных инициатив стали национальные проекты «Образование», «Демография», «Экология».

В Координационном центре Правительства России прошла торжественная церемония награждения победителей Национальной премии «Наш вклад». В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак, представители федеральных органов исполнительной власти, деловых объединений и общественных организаций.

Результаты текущего сезона премии показали растущий интерес предпринимателей и некоммерческого сектора к социальной деятельности в таких сферах, как наука, здравоохранение, культура, туризм и благоустройство городской среды.

Одним из таких проектов стал поисковый отряд «Феникс». Его участники организуют в Псковской области экспедиции, цель которых – найти и перезахоронить останки солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Кроме того, они проводят выставки найденных артефактов и встречаются со школьниками.

С момента создания отряда было проведено более девяти поисковых экспедиций. В ходе них были найдены и перезахоронены останки более 800 солдат, а также установлены имена многих пропавших без вести. Участие подростков в этих экспедициях помогает сохранить историческую память и сформировать у них правильные духовно-нравственные ценности.

Финалисты премии также уделяют внимание вопросам экологии. Они реализуют проекты, направленные на очистку водоёмов, восстановление лесов и экологическое просвещение. Например, в рамках проекта «Сохраним лес вместе», который направлен на помощь в восстановлении экосистемы региона, в 2023 году было высажено 20 тысяч сеянцев сосны в Стругокрасненском лесничестве.

Ранее сообщалось, что псковские НКО могут подать заявку на конкурс «Росмолодёжь. Гранты».