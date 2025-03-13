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Общество

Михаил Васильев – о воссоединении Крыма с Россией: Символическое событие мирового масштаба

18 марта исполняется 11 лет с того момента, как Республика Крым стала субъектом Российской Федерации. О связи Псковской области с Крымом рассказал председатель ПРОО Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев.

«Пожалуй, после Мюнхенской речи нашего президента воссоединение Крыма с Россией стало первой ласточкой и проявлением субъектности нашей страны на мировой арене. Это действительно символическое событие мирового масштаба, которое запустило ряд геополитических процессов, которые привели к неизбежности суверенного пути нашей страны и, конечно же, к консолидации патриотически настроенного населения и уверенности в сильном руководстве нашей страны. Это событие войдёт в историю как ювелирно исполненное возвращение территории в исторически и юридически обоснованную «родную гавань» и на сегодняшний день является ярким примером для мировой общественности, как, соблюдая все нормы международного права, без каких-либо потрясений и жертв соблюсти справедливость волеизъявления людей, населяющих территорию. Пример всем на внешнем контуре, как, вопреки всем санкциям и ограничениям, сделать из загибающейся республики цветущий курортный оазис с суперсовременной туристической и жилой инфраструктурой», – сказал Михаил Васильев.

Он также отметил, что с точки зрения исторического значения сложно переоценить значимость события, произошедшего 11 лет назад. Крым является «колыбелью православия», там принял крещение равноапостольный князь Владимир, распространивший на Руси святую православную веру, которая и на протяжении многих веков, и сегодня является основным духовным скрепом страны и державности, добавил эксперт.

«Для Псковской области Крым является близким в историческом контекстаем, связывая равноапостольную княгиню Ольгу и её внука князя Владимира исторической нитью с ростками становления православия на Руси. Это по-хорошему может стать побратимской историей регионов и последующей туристической связности наших регионов при открытии воздушного сообщения», – добавил Михаил Васильев.

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