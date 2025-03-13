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Общество

Псковичей приглашают на курс православных лекций «Святитель Тихон, Патриарх Всероссийский»

Комитет по туризму Псковской области при содействии Псковской епархии организовал курс православных лекций «Святитель Тихон, Патриарх Всероссийский». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото: Екатерина Кочкина

Лекция № 1 «Жизнь и труды святителя Тихона с рождения до первой половины 1918 года» состоится 18 марта в 14:30 по адресу Псков, улица Максима Горького, дом 4/6.

Желающим посетить лекцию нужно заранее записаться к ответственному должностному лицу комитета по туризму Псковской области Ю. М. Власовой по почте yum.vlasova@gkt.pskov.ru.

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