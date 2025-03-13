Псковичей приглашают на курс православных лекций «Святитель Тихон, Патриарх Всероссийский»

20:40, 13 марта 2025, ПАИ

Комитет по туризму Псковской области при содействии Псковской епархии организовал курс православных лекций «Святитель Тихон, Патриарх Всероссийский». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Лекция № 1 «Жизнь и труды святителя Тихона с рождения до первой половины 1918 года» состоится 18 марта в 14:30 по адресу Псков, улица Максима Горького, дом 4/6.

Желающим посетить лекцию нужно заранее записаться к ответственному должностному лицу комитета по туризму Псковской области Ю. М. Власовой по почте yum.vlasova@gkt.pskov.ru.