Врач-инфекционист станет гостем программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове

10:54, 14 марта 2025, ПАИ

14 марта в 14:00 гостем программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове станет исполняющий обязанности заместителя главного врача по медицинской части Псковской областной клинической инфекционной больницы, врач-инфекционист Александр Антонов.

Чем опасен гепатит С? Насколько гепатит С – актуальная проблема для Псковской области? Какова статистика заболеваемости за последние годы? Кто находится в группе риска? Можно ли полностью излечиться от этого недуга? Какова сегодняшняя ситуация с ковидом и гриппом в регионе?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».