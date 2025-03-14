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Происшествия

Безработная жительница Новоржева фиктивно зарегистрировала двух россиян

Безработная жительница Новоржева подозревается в осуществлении фиктивной регистрации граждан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что в феврале в Новоржеве неработающая 52-летняя женщина фиктивно зарегистрировала двух граждан России. При этом фактически они по месту регистрации не пребывали.

Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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