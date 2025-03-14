Пскович похитил продукты из магазина на улице Труда
47-летнего мужчину, который похитил продукты из магазина на улице Труда в Пскове, задержали росгвардейцы. Об этом ПАИ сообщили в Управлении Росгвардии по Псковской области.
Сообщение о тревоге поступило в 11:00 сегодня, 14 марта. Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали местного жителя, который похитил из торгового зала продукты.
По факту хищения проводится проверка.
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