Пскович похитил продукты из магазина на улице Труда

13:56, 14 марта 2025, ПАИ

47-летнего мужчину, который похитил продукты из магазина на улице Труда в Пскове, задержали росгвардейцы. Об этом ПАИ сообщили в Управлении Росгвардии по Псковской области.

Сообщение о тревоге поступило в 11:00 сегодня, 14 марта. Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали местного жителя, который похитил из торгового зала продукты.

По факту хищения проводится проверка.