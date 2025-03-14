День открытых дверей пройдет в Псковском колледже искусств
День открытых дверей пройдет в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 15 марта. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.
На мероприятие приглашают родителей и старшеклассников из школ, детских школ искусств, а также музыкальных и художественных школ Псковской области.
Гостям проведут экскурсию, концерт-презентацию специальностей, а также фотовыставку. Кроме прочего, будут организованы консультации с преподавателями.
Добавим, что мероприятие пройдёт на улице Воеводы Шуйского, 2 с 12:30 до 15:00 15 марта.
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