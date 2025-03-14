Восемь месяцев исправительных работ получила жительница Острова за неуплату алиментов

16:55, 14 марта 2025, ПАИ

Восемь месяцев исправительных работ получила женщина в Острове за неуплату алиментов на дочь. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Жительницу области лишили родительских прав в отношении её несовершеннолетней дочери. После этого с неё взыскали алименты. Приставы возбудили соответствующее исполнительное производство.

Постановлением мирового судьи женщину привлекли к административной ответственности. Однако подсудимая, зная о своих обязанностях и являясь трудоспособной, алименты выплачивать не стала, как и раньше. Женщина уже была осуждена за аналогичное преступление и наказание так и не отбыла до конца.

Отметим, что в зале суда подсудимая полностью признала вину за содеянное. Её приговорили к восьми месяцам исправительных работ и удержанию 5% от зарплаты.