Восемь месяцев исправительных работ получила жительница Острова за неуплату алиментов
Восемь месяцев исправительных работ получила женщина в Острове за неуплату алиментов на дочь. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
Жительницу области лишили родительских прав в отношении её несовершеннолетней дочери. После этого с неё взыскали алименты. Приставы возбудили соответствующее исполнительное производство.
Постановлением мирового судьи женщину привлекли к административной ответственности. Однако подсудимая, зная о своих обязанностях и являясь трудоспособной, алименты выплачивать не стала, как и раньше. Женщина уже была осуждена за аналогичное преступление и наказание так и не отбыла до конца.
Отметим, что в зале суда подсудимая полностью признала вину за содеянное. Её приговорили к восьми месяцам исправительных работ и удержанию 5% от зарплаты.
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