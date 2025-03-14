Лев Шлосберг* предстанет перед судом за нарушение российского законодательства об иноагентах
Член партии «Яблоко» Лев Шлосберг* в Пскове предстанет перед судом за нарушение российского законодательства об иностранных агентах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.
Следователи завершили расследование в отношении Льва Шлосберга*. Его обвиняют по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).
По версии следствия, Лев Шлосберг*, включенный 16 июля 2023 года в реестр иностранных агентов и будучи дважды за 2024 год привлеченным к административной ответственности за нарушение российского законодательства об иностранных агентах, с 12 мая по 31 июля повторно разместил несколько видеоматериалов в соцсети «ВКонтакте» без указания того, что они созданы или распространены иноагентом.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – отметили в пресс-службе СУ СК.
Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 38 Пскова для рассмотрения по существу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
* Признан Минюстом иноагентом.
Лев Шлосберг* предстанет перед судом за нарушение российского законодательства об иноагентах
«Умирала от голода»: брошенную на цепи собаку спасли от мучительной смерти псковские зоозащитники
В Псковской области осудили двух участниц организованной преступной группы по распространению наркотиков
Мошенники выманили у жительницы Пыталовского района почти два миллиона для «инвестиций» в кофе и нефть
Сотрудница салона связи в Пскове отправится под суд за регистрацию сим-карты на вымышленного человека