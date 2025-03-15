Порядка 150 заявок уже поступило на региональную программу «Герои земли Псковской»

10:20, 15 марта 2025, ПАИ

Порядка 150 заявок поступило на региональную кадровую программу «Герои земли Псковской» на данный момент. Об этом сообщила директор Корпоративной академии Правительства Псковской области Ирина Иванова на совещании с губернатором Михаил Ведерников. Видео встречи глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

«На сегодняшний день более 150 заявок уже подано. 63 человека – действующие участники специальной военной операции, 47 – ветераны СВО. 10 человек имеют один и более орденов Мужества», – отметила Ирина Иванова.

Глава региона, в свою очередь, обратил внимание на важность привлечения к участию в программе тех, кто прямо сейчас принимает непосредственное участие в СВО. «Очень важно, чтобы мы ребят тоже охватили», – сказал он.

Ирина Иванова заверила, что работа в этом направлении также идёт. «Командирам воинских частей, дислоцированных на территории Псковской области, переданы все информационные материалы для распространения их среди участников специальной военной операции, которые непосредственно находится в зоне боевых действий», – обратила внимание она.

Напомним, программа «Герои земли Псковской» стартовала в регионе 23 февраля. Благодаря ей участники смогут получить дополнительные знания, развить свой управленческий потенциал и сформировать личную профессиональную карьерную траекторию.