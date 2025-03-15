Порядка 150 заявок уже поступило на региональную программу «Герои земли Псковской»
Порядка 150 заявок поступило на региональную кадровую программу «Герои земли Псковской» на данный момент. Об этом сообщила директор Корпоративной академии Правительства Псковской области Ирина Иванова на совещании с губернатором Михаил Ведерников. Видео встречи глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.
«На сегодняшний день более 150 заявок уже подано. 63 человека – действующие участники специальной военной операции, 47 – ветераны СВО. 10 человек имеют один и более орденов Мужества», – отметила Ирина Иванова.
Глава региона, в свою очередь, обратил внимание на важность привлечения к участию в программе тех, кто прямо сейчас принимает непосредственное участие в СВО. «Очень важно, чтобы мы ребят тоже охватили», – сказал он.
Ирина Иванова заверила, что работа в этом направлении также идёт. «Командирам воинских частей, дислоцированных на территории Псковской области, переданы все информационные материалы для распространения их среди участников специальной военной операции, которые непосредственно находится в зоне боевых действий», – обратила внимание она.
Напомним, программа «Герои земли Псковской» стартовала в регионе 23 февраля. Благодаря ей участники смогут получить дополнительные знания, развить свой управленческий потенциал и сформировать личную профессиональную карьерную траекторию.
Добавим, что в регионе также создан общественный совет региональной программы «Герои земли Псковской». Его возглавляет губернатор Михаил Ведерников. Заместителями председателя совета являются сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец и первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.
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