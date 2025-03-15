Более 26 километров газовых сетей построили в Псковской области с начала года

11:15, 15 марта 2025, ПАИ

Более 26 километров газовых сетей построили в Псковской области с начала 2025 года. Об этом сообщил руководитель ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов на совещании с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео встречи глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

«На сегодняшний день у нас работы идут полным ходом. С начала календарного года мы построили более 26 километров газовых сетей и подключили больше 400 домовладений. На предыдущих встречах я вам докладывал, что основные акценты были на Новой Гоголёвке – мы их реализовали, пуск газа осуществлён», – отметил Антон Дымов.

Кроме того, специалисты провели строительно-монтажные работы под железной дорогой в Локне. Также на следующей неделе компания приступит к работам под железнодорожным полотном в Пыталово.