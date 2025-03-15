Квартира загорелась в Пыталово

11:29, 15 марта 2025, ПАИ

Возгорание произошло на втором этаже в доме на улице Красноармейской в Пыталово, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









На место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения, которые приступили к ликвидации возгорания. По предварительным данным, квартира, где произошёл пожар, является нежилой.

На месте работают сотрудники полиции, бригада скорой помощи и пожарные. Причины возгорания устанавливаются. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Напомним, в этом доме уже происходило возгорание.