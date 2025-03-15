Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Квартира загорелась в Пыталово

Возгорание произошло на втором этаже в доме на улице Красноармейской в Пыталово, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Пожар в Пыталово
    Фото: ПАИ
  • Пожар в Пыталово
    Фото: ПАИ
  • Пожар в Пыталово
    Фото: ПАИ
  • Пожар в Пыталово
    Фото: ПАИ
  • Пожар в Пыталово
    Фото: ПАИ

На место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения, которые приступили к ликвидации возгорания. По предварительным данным, квартира, где произошёл пожар, является нежилой.

На месте работают сотрудники полиции, бригада скорой помощи и пожарные. Причины возгорания устанавливаются. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Напомним, в этом доме уже происходило возгорание.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 марта 2025

Квартира загорелась в Пыталово
14 марта 2025

Лев Шлосберг* предстанет перед судом за нарушение российского законодательства об иноагентах
14 марта 2025

«Умирала от голода»: брошенную на цепи собаку спасли от мучительной смерти псковские зоозащитники
14 марта 2025

В Псковской области осудили двух участниц организованной преступной группы по распространению наркотиков
14 марта 2025

Мошенники выманили у жительницы Пыталовского района почти два миллиона для «инвестиций» в кофе и нефть
14 марта 2025

Пскович хотел заработать на инвестициях и перевел мошенникам более миллиона рублей
14 марта 2025

Сотрудница салона связи в Пскове отправится под суд за регистрацию сим-карты на вымышленного человека
13 марта 2025

Житель Палкинского района подозревается в убийстве собутыльника
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...