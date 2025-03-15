Квартира загорелась в Пыталово
Возгорание произошло на втором этаже в доме на улице Красноармейской в Пыталово, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
На место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения, которые приступили к ликвидации возгорания. По предварительным данным, квартира, где произошёл пожар, является нежилой.
На месте работают сотрудники полиции, бригада скорой помощи и пожарные. Причины возгорания устанавливаются. Информация о возможных пострадавших уточняется.
Напомним, в этом доме уже происходило возгорание.
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