До +6 градусов и снег ожидаются в Псковской области 16 марта

13:53, 15 марта 2025, ПАИ

Какая погода ожидается в Псковской области 16 марта, рассказали ПАИ в пресс-службе Псковского гидрометцентра.

Ночью местами пройдёт небольшой снег, днём – дождь и мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Ночью будет дуть юго-западный ветер, днём – западных и северо-западных направлений со скоростью 7–12 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от –6 до –1 градуса, днём – от +1 до +6 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы.