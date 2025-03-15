До +6 градусов и снег ожидаются в Псковской области 16 марта
Какая погода ожидается в Псковской области 16 марта, рассказали ПАИ в пресс-службе Псковского гидрометцентра.
Ночью местами пройдёт небольшой снег, днём – дождь и мокрый снег. На дорогах местами гололедица.
Ночью будет дуть юго-западный ветер, днём – западных и северо-западных направлений со скоростью 7–12 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от –6 до –1 градуса, днём – от +1 до +6 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы.
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