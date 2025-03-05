Концерт-открытие Фестиваля русской музыки в Пскове

Концертом проекта Zventa Sventana открылся 51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова в Пскове сегодня, 15 марта.

Выступление прошло совместно с оркестром «Персимфанс» при участии Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

Для гостей концерта звучали симфонические обработки записей, собранных в этнографических экспедициях и переработанных дуэтом Тины Кузнецовой и Юрия Усачева, ведущих представителей российской электронной и этнической музыкальной сцены.