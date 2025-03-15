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Культура

Фестиваль русской музыки открылся в Пскове

Концертом проекта Zventa Sventana открывается 51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова в Пскове сегодня, 15 марта.

Фото: ПАИ

Выступление проходит совместно с оркестром «Персимфанс» при участии Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

Для гостей концерта звучат симфонические обработки записей, собранных в этнографических экспедициях и переработанных дуэтом Тины Кузнецовой и Юрия Усачева, ведущих представителей российской электронной и этнической музыкальной сцены.

Подчеркнём, что 51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова пройдёт в рамках нацпроекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Ранее о первом в истории симфоническом оркестре без дирижёра рассказали заслуженный артист России, тромбонист Дмитрий Шаров и директор оркестра «Персимфанс» Евгений Бархатов в программе «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

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