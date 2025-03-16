До +5 градусов ожидается в Псковской области 17 марта
Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 17 марта. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 7–12 метров в секунду. Ночью местами небольшой снег, на дорогах ожидается гололедица.
Температура воздуха по области ночью составит от –9 до –4 градусов, днём – от 0 до +5 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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