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Общество

До +5 градусов ожидается в Псковской области 17 марта

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 17 марта. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Фото: ПАИ

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 7–12 метров в секунду. Ночью местами небольшой снег, на дорогах ожидается гололедица.

Температура воздуха по области ночью составит от –9 до –4 градусов, днём – от 0 до +5 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

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