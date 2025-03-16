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Общество

Ледохода не будет в Псковской области в этом году

Интенсивного ледохода не ожидается в Псковской области в этом году. Об этом рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Интенсивного ледохода не ожидается. Фото: ПАИ

«Ледоход может пройти в нижнем течении реки Великой, но это не будут большие льдины. Это будут только тонкие пластинки», – отметила метеоролог.

По её словам, для природы отсутствие ледохода с одной стороны хорошо, а с другой – плохо. «Малым рекам не помешал бы интенсивный ледоход с очисткой берегов. Но и с этим природа должна справиться», – заключила Тала Нещадимова.

Ранее сообщалось, что затяжная весна с температурными скачками ждёт жителей Псковской области.

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