Затяжная весна с температурными скачками ждёт жителей Псковской области

16:00, 12 марта 2025, ПАИ

Какой погоды ждать от весны псковичам в этом году, рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 марта.

«Весна в этом году ожидается затяжной и плавной. Возможны возвраты холодов и ночные заморозки. Ночные температуры могут быть слабо отрицательными, а дневные – до +10 градусов», – отметила метеоролог и добавила, что также ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Большая часть из них должна пройти в ночь с 13 на 14 марта.

С 12 марта и до 16–17 числа ночные температуры будут отрицательными, а дневные не будут тёплыми, а уже с 16 марта будут положительные температуры и ночью, и днём. «Но это не говорит о том, что в апреле будет ещё теплее. Он может быть жарким, а май – холодным или наоборот», – сказала гостья студии.

В целом текущий период остаётся самым тёплым за последние 150 лет. В ближайшие годы тренд на потепление сохраняется, но «синусоида рано или поздно пойдёт вниз», так что возможен переход к похолоданию через 10–20 лет.