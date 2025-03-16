Большая вода: Рискует ли Псковская область оказаться затопленной, объяснила метеоролог

14:05, 16 марта 2025, ПАИ

Накроют ли Псковскую область паводки и подтопления этой весной рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Паводок в этом году есть, но он не такой сильный, как в прошлые годы», – отметила метеоролог.

По её словам, если пойдут интенсивные осадки ночью и днём, то есть вероятность, что уровень воды в реках повысится. «Но по прогнозу который есть сейчас, этот уровень не достигнет даже неблагоприятных отметок», – резюмировала Тала Нещадимова.

Ранее сообщалось, что ледохода не будет в Псковской области в этом году.