Пушкин и дороги Псковщины: новая выставка открылась в «Михайловском»

15:31, 16 марта 2025, ПАИ

В выставочном зале «Музейная почта» в составе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 16 марта, открыли для посетителей новую тематическую выставку под названием «Но ты – губерния Псковская…» Путешествия Пушкина и путешествия к Пушкину». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Экспозиция создана ко Дню Пушкинского заповедника, который отмечают 17 марта. В этот же день в 1922 году постановлением Совета народных комиссаров был официально создан Государственный заповедник «Пушкинский уголок». Кроме того, новая выставка проходит под знаком 200-летия пребывания поэта в псковском родовом имении в так называемой северной ссылке.

Тема дороги и путешествия, столь значимая в творчестве Пушкина, не единожды привлекала внимание специалистов «Михайловского», и всякий раз музейщики открывали для себя и своих посетителей новый её «поворот». В этот раз экспозиционеры решили рассказать о псковских дорогах поэта.

«Во время михайловской ссылки за пределы Псковской губернии Пушкина не пускали. Однако саму губернию в эти месяцы поэт изъездил вдоль и поперёк по почтовым трактам и ухабистым просёлкам. Ездил и по необходимости, и ради «особых интересов», и просто, чтобы хоть ненадолго переменить обычную обстановку. По сути, дороги, по которым проезжал Пушкин, имения, сёла и городища предоставляют собой уникальные памятники прошлого Псковского края, пушкинской эпохи. Без них наше представление о жизни поэта было бы неполным», – подчеркнули в «Михайловском».

Великолепные образцы живописи и графики – всего более двадцати произведений изобразительного искусства – призваны рассказать об уездных городах, в которых бывал Пушкин: о Порхове, Новоржеве, Опочке, Острове. Есть в экспозиции и псковские виды. Затронута в экспозиции и тема дорожных встреч: визиты лицейских друзей Пушкина Ивана Пущина и Антона Дельвига в Михайловское, гостевание поэта Николая Языкова в Тригорском, поездка Пушкина в Лямоново к бывшему однокашнику Александру Горчакову, нечаянная встреча с Вильгельмом Кюхельбекером на станции Залазы. Среди авторов, чьи работы представлены на новой выставке, такие мастера, как Адриан Каплун, Борис Диодоров, Борис Смирнов, многие другие.

Гости музея смогут увидеть на новой «дорожной» выставке и несколько предметов быта путешественников, типичные для пушкинского времени.

Новая фондовая выставка «Но ты – губерния Псковская…» Путешествия Пушкина и путешествия к Пушкину» – долгосрочный проект, отметили в Государственном музее-заповеднике «Михайловское». Планируется, что она будет работать здесь более года. Возрастная рекомендация для её посетителей – 6+.