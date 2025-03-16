25 лет со дня гибели Владислава Байгатова: память кавалера Ордена Мужества почтили в Псковской области

16:22, 16 марта 2025, ПАИ

25 лет со дня гибели сотрудника отряда специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области Владислава Байгатова, который погиб в Чечне при освобождении села Комсомольское, исполнилось сегодня, 16 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В селе Комсомольское шли ожесточённые бои, Владислав Байгатов проявил мужество и отвагу, но погиб, выполняя воинский долг. За несколько дней до этого в Чечне погиб ещё один сотрудник ОСН «Зубр» – Алексей Ширяев. Их имена стали символами героизма и борьбы с международным терроризмом.

На месте захоронения кавалера Ордена Мужества сегодня возложили цветы и минутой молчания почтили его память.