Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

25 лет со дня гибели Владислава Байгатова: память кавалера Ордена Мужества почтили в Псковской области

25 лет со дня гибели сотрудника отряда специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области Владислава Байгатова, который погиб в Чечне при освобождении села Комсомольское, исполнилось сегодня, 16 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

25 лет со дня гибели Владислава Байгатова. Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В селе Комсомольское шли ожесточённые бои, Владислав Байгатов проявил мужество и отвагу, но погиб, выполняя воинский долг. За несколько дней до этого в Чечне погиб ещё один сотрудник ОСН «Зубр» – Алексей Ширяев. Их имена стали символами героизма и борьбы с международным терроризмом.

На месте захоронения кавалера Ордена Мужества сегодня возложили цветы и минутой молчания почтили его память.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 марта 2025

12 модульных отделений почтовой связи планируют установить в Псковской области в этом году
16 марта 2025

20-летнего парня разыскивают в Пскове
16 марта 2025

Жителей Псковской области предупредили о неблагоприятном явлении
16 марта 2025

24 базовые сотовые станции установят в Псковской области в этом году
16 марта 2025

25 лет со дня гибели Владислава Байгатова: память кавалера Ордена Мужества почтили в Псковской области
16 марта 2025

Более пяти тысяч жителей Псковской области обеспечили услугами связи в прошлом году
16 марта 2025

Пушкин и дороги Псковщины: новая выставка открылась в «Михайловском»
16 марта 2025

Базовые станции сотовой связи появятся ещё в двух деревнях Псковской области

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...