Потепление ожидает жителей Северо-Запада на предстоящей неделе

22:48, 16 марта 2025, ПАИ

Погода на Северо-Западе России должна наладиться до конца следующей недели, сообщает метеоцентр «Фобос».

«На Северо-Запад в первые дни недели циклон будет подбрасывать вместе с облаками и осадками довольно холодные воздушные массы», – отметили в «Фобосе».

Благодаря антициклону погода улучшится и днём на севере и востоке температура воздуха поднимется от –5 до 0 градусов, а в южной части – от +2 до +7 градусов.

Ранее сообщалось, что в этом году в Псковской области не ожидается интенсивного ледохода.