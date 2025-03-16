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Общество

Потепление ожидает жителей Северо-Запада на предстоящей неделе

Погода на Северо-Западе России должна наладиться до конца следующей недели, сообщает метеоцентр «Фобос».

Фото: ПАИ

«На Северо-Запад в первые дни недели циклон будет подбрасывать вместе с облаками и осадками довольно холодные воздушные массы», – отметили в «Фобосе».

Благодаря антициклону погода улучшится и днём на севере и востоке температура воздуха поднимется от –5 до 0 градусов, а в южной части – от +2 до +7 градусов.

Ранее сообщалось, что в этом году в Псковской области не ожидается интенсивного ледохода.

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