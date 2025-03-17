Более 70% записей на приём к врачу в Псковской области осуществляются дистанционно

08:17, 17 марта 2025, ПАИ

Более 70% записей на приём к врачу в Псковской области осуществляются дистанционно. Об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов на встрече с главой региона Михаилом Ведерниковым, где были рассмотрены перспективы нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и итоги масштабных работ прошлого года.

«Мы запустили четыре витрины данных. Витрина данных в сфере здравоохранения уже 70% людей записываются к врачу электронно. Это самый востребованных сервис у нас в регионе», - отметил он.

Также в регионе функциониру.т витрины данных в сфере образования, строительства и социальной сферы.

«По строительству запущены, введены в промышленную эксплуатацию две системы - это система управления проектами государства-заказчиков в сфере строительства и государственная информационная система обеспечения государственной деятельности», - рассказал Виталий Рахманов.

Он пояснил, что в регионе начался перевод всей строительной документации в электронный вид, что упрощает контроль приемки работ и делает строительную отрасль более удобной и прозрачной.

«В социальной сфере созданы два сервиса. Один из них – получение выплат на приобретение жилого помещения или полного погашения кредита. И вторая – это сокращение срока действия договора найма специализированного жилого помещения. Это тоже наши полностью разработки. Совместно с федеральными коллегами мы вывели эти сервисы. Сейчас они доступны для наших жителей», - заключил Виталий Рахманов.

Ранее Виталий Рахманов сообщил, что с 13 до 94 увеличилось количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде в рамках регионального проекта «Цифровое государственное направление» в Псковской области.