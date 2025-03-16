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Общество

Почти сто электронных госуслуг доступно псковичам

С 13 до 94 увеличилось количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде в рамках регионального проекта «Цифровое государственное направление» в Псковской области. Об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов на встрече с главой региона Михаилом Ведерниковым, где были рассмотрены перспективы нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и итоги масштабных работ прошлого года.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«На сегодняшний день их уже 99. 94 – это массовые социально значимые услуги», – уточнил Виталий Рахманов.

На портале «Госуслуги» зарегистрировано более 400 тысяч жителей Псковской области. При этом 30 тысяч заявлений на получение государственных и муниципальных услуг подаётся ежегодно, заметил Виталий Рахманов.

«Мы не считаем запись на приём к врачу, поскольку там количество заявлений исчисляется в миллионах: самая востребованная у нас услуга», – подчеркнул начальник управления.

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