Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичей приглашают в тур по новостройкам с посещением квартир 22 марта

У псковичей есть возможность попасть в тур по новостройкам, который состоится 22 марта. Участники мероприятия смогут не только ознакомиться с самыми актуальными предложениями на рынке псковской недвижимости, но и зайти внутрь помещений, чтобы лично посмотреть уже готовые квартиры и их планировки.

Фото здесь и далее: ПАИ

В ближайшем туре участники посетят шесть жилых комплексов:

  • ЖК SMART (улица Линейная, дома № 85, 87, 89 и улица Юности, 32);
  • ЖК «Заречье PARK» (улица Ижорского Батальона, 17 (дом сдан);
  • ЖК «Образцовый» (улица Крестки, дома № 9 и 11);
  • ЖК «Сиреневый парк» (улица Северная, 44);
  • ЖК «Семейный» (улица Героя России Досягаева, дома № 1, 3, 4, 5, 6);
  • ЖК «Пушкин» (переулок Белинского, 1).

«На данный момент в городе более 50 вариантов планировок на любой бюджет в строящихся и уже готовых домах. Если не откладывать покупку квартиры, то можно успеть приобрести жильё по выгодной цене», – отметили организаторы.

В рамках тура псковичи смогут не только побывать на строительных площадках, посмотреть готовые квартиры, пообщаться с представителями застройщика, своими глазами увидеть планировки квартир, но и узнать подробности программы «Меняем старое на новое». По словам организаторов тура, покупка квартиры в трейд-ин* является выгодной услугой, поскольку она представляет собой обмен старого жилья на новое с доплатой. «Система покупки позволяет собственникам облегчить процедуру продажи. Это удобная и современная форма улучшения жилищных условий», – отметили организаторы.

Для участия необходимо записаться по телефону 8 (8112) 702-242. Отъезд состоится в воскресенье, 22 марта, в 11:00. Участие в туре бесплатное. Количество мест ограничено.

*Трейд-ин – это система покупки, при которой покупатель отдаёт продавцу старый товар в зачёт стоимости нового.

Реклама. ООО «Риэлт Инвест». ИНН 7806259026.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 марта 2025

До -8 градусов ожидается предстоящей ночью в Псковской области
17 марта 2025

Возобновление утренних авиарейсов Москва – Псков – Москва перенесли на 21 марта
17 марта 2025

Школьницы из Пскова представляют регион на Всероссийской олимпиаде по избирательному праву
17 марта 2025

Наталия Соколова – псковским родителям: Станьте своим детям примером в соблюдении ПДД
17 марта 2025

С 1 сентября мусор в России будут собирать по-новому
17 марта 2025

17 марта будут закрыты несколько объектов Псковского музея-заповедника
17 марта 2025

Псковичей приглашают в тур по новостройкам с посещением квартир 22 марта
17 марта 2025

Псковские разработки в сфере образования на платформе «Гостех» используют пять регионов России

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...