Работодатели Псковской области на 160% увеличили число рабочих мест рядом с домом специалистов

09:56, 17 марта 2025, ПАИ

Работодатели Псковской области увеличили число рабочих мест рядом с домом для соискателей на 160 % за последние четыре года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе hh.ru по СЗФО.

Количество вакансий увеличилось, что, в свою очередь, привело к росту числа рабочих мест, расположенных вблизи домов потенциальных сотрудников. В течение прошедшего года российские работодатели разместили свыше 734 тысяч вакансий, в которых указали готовность предложить работу рядом с домом. Число таких предложений возросло на 32 %, согласно данным аналитиков hh.ru.

«За последний год компании стали чаще организовывать рабочие места максимально близко к домам сотрудников – на 21 %. Это более 2,5 тысячи новых вакансий. За последние четыре года работодатели в регионе стали предлагать работу рядом с домом на 160 % чаще», – отметили аналитики.

Ранее возможность работать рядом с домом упоминалась лишь в тысяче объявлений в Псковской области. Наибольшее сокращение времени на дорогу до работы наблюдается в сфере розничной торговли – здесь таких вакансий более половины (58 %). Также компании из других отраслей, таких как логистика (9 %), IT (8 %) и ресторанно-гостиничный бизнес (3 %), идут навстречу своим сотрудникам.

Кроме того, исследования hh.ru показывают, что критерий «близость к дому» является важным для 30–50 % соискателей. Согласно опросу, 44 % россиян предпочли бы тратить на дорогу не более получаса, 42 % – не более часа, 8 % – не более полутора часов, а 6 % готовы добираться до работы в течение двух часов.