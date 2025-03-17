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Общество

Возобновление утренних авиарейсов Москва – Псков – Москва перенесли на 21 марта

Возобновление утренних авиарейсов Москва – Псков – Москва перенесли на пятницу, 21 марта. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил директор Международного аэропорта Псков имени княгини Ольги Артем Тарасов.

Фото: ПАИ

«Возобновление рейсов по решение компании перенесли до пятницы. После 21 марта планируют запустить, но как это получится, пока не знаем, отмены не было», – отметил он.

Ранее сообщалось, что утренние авиарейсы Москва – Псков – Москва возобновятся с 17 марта. Однако рейс, несмотря на купленные билеты, был отменен.

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