Возобновление утренних авиарейсов Москва – Псков – Москва перенесли на 21 марта

11:30, 17 марта 2025, ПАИ

Возобновление утренних авиарейсов Москва – Псков – Москва перенесли на пятницу, 21 марта. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил директор Международного аэропорта Псков имени княгини Ольги Артем Тарасов.

«Возобновление рейсов по решение компании перенесли до пятницы. После 21 марта планируют запустить, но как это получится, пока не знаем, отмены не было», – отметил он.

Ранее сообщалось, что утренние авиарейсы Москва – Псков – Москва возобновятся с 17 марта. Однако рейс, несмотря на купленные билеты, был отменен.