Утренние авиарейсы Москва – Псков – Москва возобновятся с 17 марта

12:44, 07 марта 2025, ПАИ

Утренние авиарейсы Москва – Псков – Москва возобновятся с 17 марта. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил директор Международного аэропорта Псков имени княгини Ольги Артем Тарасов.

«Рейсы были сняты до 16 марта. По плану 17 марта должны уже полететь. Отмены пока не было», – отметил он.

Также уже открыты продажи на утренние авиарейсы. Планируется, что их возобновят на ежедневной основе.

Напомним, что самолеты из Москвы в Псков отправлялись из столичного аэропорта Внуково ежедневно в 8:00 по московскому времени. В последние несколько месяцев их вылет в Псков из Москвы неоднократно задерживался из-за плохой погоды в аэропорту прибытия. В связи с этим утренние рейсы были отменены.