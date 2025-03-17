Бланк с пятёрками в акцию «Губернаторский дневник» можно прислать до конца сегодняшнего дня

11:59, 17 марта 2025, ПАИ

До 23:59 17 марта принимаются бланки с пятерками для участия в школьной акции «Губернаторский дневник».

«Времени на раздумья остается совсем мало, поэтому надо не бояться поражения и действовать. Все ребята, которые сомневаются в себе и не решаются поделиться своими успехами, будьте смелыми и присылайте свои оценки в редакцию. Не попробуешь – не узнаешь, как говорил один известный персонаж мультфильма», – призвала куратор акции «Губернаторский дневник» Алёна Комарова.

Самая высокая конкуренция между школьниками сохраняется традиционно в самой младшей группе с 2-го по 4-й класс, стабильно активны 5–7-е классы, а вот у старшеклассников, загруженных подготовкой к выпускным ОГЭ и ЕГЭ, конкуренция не так высока, поэтому сохраняются большие шансы стать победителем и отправиться в конце учебного года в гости в главе региона.

Бланк для заполнения можно скачать в официальной группе «Губернаторского дневника» в «ВКонтакте». Оценки могут прислать учащиеся всей Псковской области, кроме Пскова, с 2-го по 11-й класс. В акции не могут принимать участие победители прошлых лет. Школьники Пскова свои пятерки пришлют в конце учебного года.

Чтобы стать участником проекта, необходимо скачать бланк дневника, распечатать его, заполнить вместе с учителем, подписать у директора и заверить печатью школы. Затем отсканировать или сфотографировать и прикрепить к заявке по ссылке, которая находится в группе акции в «ВКонтакте».

В бланк заносятся только пятерки из классного журнала за зимние месяцы. Оценки за поведение, домашние работы в тетрадях и прочие достижения не учитываются.

За все время проведения «Губернаторского дневника» в нем приняли участие сотни школьников. Познакомиться с форматом и фотографиями прошлых лет можно в официальной группе проекта «ВКонтакте».

В осеннем триместре в акции приняли участие 140 ребят из 22 районов Псковской области, за исключением школьников из Палкинского и Новоржевского районов. Наибольшее количество анкет пришло из Великих Лук и Великолукского района – 53 бланка с пятёрками.

Второй год акцию для отличников поддерживает Альфа-банк. Альфа-Банк заботится о благополучном экономическом будущем своих клиентов, поэтому предоставляет выгодные акции. Так, действуют выгодные акции, направленные на поддержку предпринимателей, активно работающих в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Эти инициативы предоставляют уникальные возможности для оптимизации затрат и упрощения процедур, связанных с международной торговлей.

Первая акция «ВЭД на каникулах» предназначена для новых участников ВЭД и тех, кто возобновляет свою активность с Альфа-Банком после перерыва. В рамках этой акции клиенты получают бесплатное обслуживание валютного счета и услуги валютного контроля на срок три месяца. Каждый клиент, участвующий в программе, будет обеспечен персональным валютным контролером, который будет помогать в своевременном и корректном исполнении расчетов с контрагентами из-за рубежа. Условия акции распространяются на клиентов с годовой выручкой до 500 миллионов рублей.

Вторая акция «Двойной кэшбэк за ВЭД» предлагает своим участникам возврат 50% от комиссии за валютные переводы и проверку документов по аккредитивам, а также возможность получить выгодные предложения от партнеров Альфа-Банка, что позволит сэкономить средства на логистике и таможенном оформлении товаров, ввозимых из Китая и других стран. Эта акция станет отличной поддержкой для предпринимателей, стремящихся увеличить свои международные продажи.

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*Фиджитал.

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