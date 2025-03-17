Церемония передачи «Эстафеты Победы» пройдёт в Пыталовском округе 23 марта

18:08, 17 марта 2025, ПАИ

Церемония передачи «Эстафеты Победы» пройдёт в Пыталовском муниципальном округе 23 марта, сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.

«Эстафета Победы» – это международная военно-патриотическая акция, посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она проходит вдоль внешних границ государств – участников СНГ, а символами эстафеты являются макеты пограничных столбов», – подчеркнула глава округа.

Отметим, что маршрут будет проходить на территории Псковской области до 29 марта. 30-го числа эстафета направится в Смоленскую область и завершится 28 мая в Москве.

В ней участвуют сотрудники Погрануправления ФСБ России по Псковской области, представители правительства Псковской области, администрация Пыталовского муниципалитета, ветераны погранвойск, а также отряды юных пограничников, юнармейцев, представители «Движения первых» и жители округа.

В Пыталово мероприятие прибудет 23 марта в 13:00 и пройдёт у сквера имени 30-летия освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.

Напомним, что церемония передачи символа «Эстафеты Победы» от Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области псковским коллегам состоялась у памятника «Князь Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района.