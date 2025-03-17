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Общество

Профилактическая операция «Чистое поколение – 2025» проходит в Псковской области

Волонтёры антинаркотического движения Псковской области, сотрудники Псковских теплосетей и сотрудники полиции закрасили надпись, пропагандирующую запрещённые вещества и доступ к ним, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Напомним, с 10 по 19 марта 2025 года на территории Псковской области проводится первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2025».

Цель операции – предотвратить нарушения закона в сфере нелегального оборота наркотических веществ, не допустить появления факторов, способствующих распространению наркомании, остановить употребление наркотиков несовершеннолетними и молодыми людьми, а также предотвратить, обнаружить, остановить и раскрыть преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, и случаи вовлечения несовершеннолетних и молодых людей в преступную деятельность, связанную с наркотиками.

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