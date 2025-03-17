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Общество

Торжественные церемонии вручения памятных медалей ветеранам в честь 80-летия Победы прошли в школах Великих Лук

Торжественные церемонии вручения памятных медалей ветеранам Великой Отечественной войны и труда в честь 80-летия Победы прошли в школах Великих Лук 17 марта. Мероприятия состоялись на базе школ № 1, 2, 5, 6, 12, лицея № 10, гимназии и инженерно-экономического лицея, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации Великих Лук

В церемониях приняли участие депутаты Великолукской городской Думы Юлия Ярышкина, Константин Максимов, Дмитрий Белюков, Дмитрий Кравченко, Сергей Агарёв, Елена Чернозубова, заместители главы города Сергей Гусев и Николай Андросович. Ветеранам были вручены награды, а также цветы и подарки.

Торжественные мероприятия сопровождались музыкальными номерами в исполнении артистов и солистов города, создавая атмосферу торжественности и глубокой благодарности к тем, кто сражался с немецко-фашистскими захватчиками, ратной и трудовой доблестью приближал день Великой Победы. Все эти мероприятия стали важной частью празднования 80-летия Победы, напоминанием о стойкости и самоотверженности героев, отстоявших свободу и независимость нашего Отечества.

Ранее сообщалось, что медали в честь 80-летия Победы вручили ветеранам в Локнянском округе.

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