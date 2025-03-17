Коллектив Псковского противотуберкулёзного диспансера отмечен почётной грамотой губернатора

23:59, 17 марта 2025, ПАИ

За заслуги в сфере здравоохранения, большой вклад в своевременное и качественное оказание медицинской помощи жителям Псковской области коллектив регионального противотуберкулёзного диспансера удостоен почётной грамоты губернатора. Торжественная церемония вручения награды сотрудникам медицинской организации состоялась в понедельник, 17 марта. Мероприятие было приурочено к юбилею учреждения, которому исполнилось 100 лет, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Почётную грамоту губернатора главному врачу противотуберкулёзного диспансера Сергею Богатину вручила первый заместитель губернатора Вера Емельянова. От имени главы региона Михаила Ведерникова она поздравила коллектив с юбилеем и выразила сотрудникам благодарность за их труд.

Вера Емельянова отметила, что столетний юбилей противотуберкулёзного диспансера – это история борьбы с серьёзным заболеванием. В Псковской области диагностика, лечение и профилактика этого недуга проводятся эффективно. Благодаря усилиям сотрудников уровень заболеваемости туберкулёзом в регионе остаётся низким.

Председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко также поздравила работников противотуберкулёзного диспансера. Она подчеркнула, что каждый сотрудник играет важную роль в лечении туберкулёза, и их терпение и забота делают учреждение местом, где пациенты получают не только лечение, но и поддержку и понимание.

Главный врач учреждения Сергей Богатин поблагодарил правительство Псковской области и комитет по здравоохранению за высокую оценку работы. Он заверил, что коллектив будет и дальше выполнять все поставленные задачи.

В этот день Вера Емельянова от имени губернатора вручила региональные награды лучшим сотрудникам учреждения. За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Псковской области и в связи со 100-летием со дня основания диспансера благодарственные письма правительства региона получили врач-рентгенолог Наталия Добросовестная, старшая медицинская сестра диспансерного отделения Марина Хуторная и процедурная медицинская сестра Людмила Митрофанова.

Ранее в Псковском государственном университете прошли торжественные мероприятия и научная конференция, посвящённые 100-летию противотуберкулёзного диспансера Псковской области.