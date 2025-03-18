Замдиректора Великолукского медколледжа Людмила Чубар вышла в финал конкурса Минздрава

10:09, 18 марта 2025, ПАИ

16 специалистов вышли в финал Всероссийского конкурса среди медицинских и фармацевтических колледжей в номинации «Заместитель директора года». Среди них – замдиректора Великолукского медицинского колледжа Людмила Чубар, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Всего в первом этапе конкурса приняли участие почти три тысячи работников и обучающихся.

Финал конкурса пройдёт в Москве в мае. Мероприятие организовал департамент медицинского образования и кадровой политики Министерства здравоохранения России.