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Общество

Замдиректора Великолукского медколледжа Людмила Чубар вышла в финал конкурса Минздрава

16 специалистов вышли в финал Всероссийского конкурса среди медицинских и фармацевтических колледжей в номинации «Заместитель директора года». Среди них – замдиректора Великолукского медицинского колледжа Людмила Чубар, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Людмила Чубар. Фото предоставили в комитете по здравоохранению Псковской области

Всего в первом этапе конкурса приняли участие почти три тысячи работников и обучающихся.

Финал конкурса пройдёт в Москве в мае. Мероприятие организовал департамент медицинского образования и кадровой политики Министерства здравоохранения России.

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