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Неделя детской и юношеской книги пройдёт в Пскове

Традиционная Неделя детской и юношеской книги пройдёт в Пскове с 23 по 31 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Иллюстрации здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В рамках мероприятия в библиотеках города запланированы презентации новых книг, литературные квесты, музыкальные и интерактивные программы, встречи с писателями, мастер-классы и книжные выставки.

В этом году специальными гостями Недели детской и юношеской книги в Пскове станут детские писатели Юлия Весова и Нюта Яковлева, художник и автор комиксов Ольга Лаврентьева, а также прозаик, арт-критик, учёный и культуролог Юрий Нечипоренко.

В рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, Года защитника Отечества и Года мира и единства в борьбе с нацизмом запланирован ряд мероприятий и встреч. Среди них – Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения «О людях и событиях войны», онлайн-встречи с писателем Татьяной Поповой, посвящённые книге «Победа – за нами!», и с писателем Александром Киселёвым по книге «Вайнахт и Рождество». Также пройдёт творческая встреча «Сурвило – семейная история в комиксе. Создание документального комикса от идеи до публикации», которую проведёт художник и автор комиксов из Санкт-Петербурга Ольга Лаврентьева.

Псковская часть недели будет дополнена литературной встречей-автографом «Тропой легенд, тропой преданий» с руководителем творческой студии «Полосатый кот» Евгенией Русаковой, а также музыкально-игровой программой «По просторам левой-правой с музыкантом дядей Славой», которую представит автор-исполнитель, режиссёр и ведущий городских праздников, поэт и лауреат премии «Душа земли Псковской» Вячеслав Рахман. Кроме того, состоится встреча-память «Души две дивные стихии», посвящённая драматургу, поэту и художнику Ирене Панченко.

С полной программой Недели детской и юношеской книги – 2025 можно ознакомиться на сайте централизованной библиотечной системы Пскова.

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