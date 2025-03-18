Дмитрий Мельников: Псковская область может получить квалифицированных управленцев, готовых к нестандартным ситуациям

16:12, 18 марта 2025, ПАИ

Благодаря кадровой программе «Герои земли Псковской» регион может получить квалифицированных управленцев, готовых к нестандартным ситуациям, уверен директор ПАО «Автоэлектроарматура», председатель Псковского областного отделения Российского детского фонда и член общественного совета кадровой программы Дмитрий Мельников.

«Сейчас много жителей Псковской области защищают интересы Родины на СВО. Когда специальная военная операция завершится победой, они вернутся домой и часть из них захочет работать по специальностям, не связанным с армией. За прошедшие несколько лет они подготовлены к любой нестандартной ситуации, уже проявили умение нешаблонно мыслить. То есть готовы к сложным управленческим решениям, которые и в мирной жизни надо принимать и брать на себя ответственность», – отметил Дмитрий Мельников.

Эти навыки будут востребованы как на государственной и муниципальной службе, так и в экономике региона, уверен эксперт. «Для региона важно эти кадры сохранить, переподготовить. В том числе для этого и работает программа «Герои земли Псковской». В перспективе это однозначно качественно улучшит сферы, в которые придут работать или служить участники программы», – подчеркнул член общественного совета кадровой программы.

Дмитрий Мельников отметил, что промышленный сектор региона также нуждается в квалифицированных кадрах. «Существуют программы в рамках обучения по рабочим специальностям, в том числе высокой квалификации. Части участников СВО это тоже может быть интересно. Не все видят себя управленцами, кто-то хочет попробовать себя в рабочих специальностях. Но всегда могут в управленцев вырасти, получив соответствующий опыт на производстве», – отметил Дмитрий Мельников, подчеркнув, что государство предоставляет таким желающим другие возможности.

«Есть обоюдный интерес промышленных предприятий и государства, чтобы ветераны СВО, которые захотят промышленностью заниматься, тоже были вовлечены в иные, например, стипендиальные программы по подготовке специалистов на производстве», – сказал он.

О своем желании стать участниками региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» заявило более 150 участников и ветеранов СВО. До 31 марта продолжается прием заявок. Председателем общественного совета программы является губернатор Михаил Ведерников.