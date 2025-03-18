Псковских школьников и студентов приглашают поучаствовать в олимпиаде по финансовой безопасности

18:37, 18 марта 2025, ПАИ

Школьники и студенты из Псковской области могут принять участие в V Международной олимпиаде по финансовой безопасности, которая пройдёт при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети». Регистрация открыта на платформе «Содружество» до 30 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Олимпиада имеет I уровень. Победители и призёры получат преимущества при поступлении в ведущие вузы России, а также предложения Росфинмониторинга, Банка России и других крупных финансовых организаций о стажировке и практике с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Приглашаются к участию российские школьники 8–10-х классов и студенты 1–3-х курсов бакалавриата, 1–4-х курсов специалитета и 1-го курса магистратуры как из России, так и из зарубежных стран.

Первый тур отборочного этапа пройдёт 31 марта по индивидуальному расписанию для каждой номинации. Участники, успешно выполнившие задания отборочного этапа, получат возможность продолжить соревнование в следующих турах. Зарегистрироваться на отборочный этап можно на образовательной платформе «Содружество».

Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится с 2021 года под эгидой президента России и Правительства РФ. Организаторами являются Минобрнауки России, Минпросвещения России, Росфинмониторинг и Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ.

За четыре года проведения олимпиада объединила более шести миллионов молодых людей из 36 стран. Цель олимпиады – популяризация финансовой безопасности как важного аспекта жизни, а также формирование у молодёжи нового типа мышления, которое охватывает переход от финансовой безопасности личности к финансовой безопасности государства и сообщества государств, и снижение рисков вовлечения молодёжи в противоправные действия.

Подробная информация об олимпиаде – на сайте Международной олимпиады по финансовой безопасности, на платформе «Содружество» и на сайтах организаторов.