Около ста псковичей приняли участие в «Зарядке с героем»

18:30, 18 марта 2025, ПАИ

Около ста человек приняли участие в «Зарядке с героем», которая прошла в парке Строителей в Пскове сегодня, 18 марта, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ























Спортивное мероприятие было посвящено воссоединению Крыма с Россией. В зарядке приняли участие псковичи разных возрастов и профессий, в том числе председатель Ассоциации ветеранов СВО Псковской области, ветеран боевых действий Дмитрий Ющенко и руководитель отдела по воспитательной работе Псковского филиала центра «Воин», участник боевых действий Игорь Яшкин.

Ранее сообщалось, что в городском Детском парке открылась выставка фотографий из Крыма под названием «Самая красивая страна».