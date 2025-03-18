Около ста псковичей приняли участие в «Зарядке с героем»
Около ста человек приняли участие в «Зарядке с героем», которая прошла в парке Строителей в Пскове сегодня, 18 марта, передаёт корреспондент ПАИ.
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
Спортивное мероприятие было посвящено воссоединению Крыма с Россией. В зарядке приняли участие псковичи разных возрастов и профессий, в том числе председатель Ассоциации ветеранов СВО Псковской области, ветеран боевых действий Дмитрий Ющенко и руководитель отдела по воспитательной работе Псковского филиала центра «Воин», участник боевых действий Игорь Яшкин.
Ранее сообщалось, что в городском Детском парке открылась выставка фотографий из Крыма под названием «Самая красивая страна».
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