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Общество

Около ста псковичей приняли участие в «Зарядке с героем»

Около ста человек приняли участие в «Зарядке с героем», которая прошла в парке Строителей в Пскове сегодня, 18 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

  • «Зарядке с героем» в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • «Зарядке с героем» в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • «Зарядке с героем» в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • «Зарядке с героем» в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • «Зарядке с героем» в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • «Зарядке с героем» в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • «Зарядке с героем» в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • «Зарядке с героем» в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • «Зарядке с героем» в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • «Зарядке с героем» в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • «Зарядке с героем» в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • «Зарядке с героем» в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

Спортивное мероприятие было посвящено воссоединению Крыма с Россией. В зарядке приняли участие псковичи разных возрастов и профессий, в том числе председатель Ассоциации ветеранов СВО Псковской области, ветеран боевых действий Дмитрий Ющенко и руководитель отдела по воспитательной работе Псковского филиала центра «Воин», участник боевых действий Игорь Яшкин.

Ранее сообщалось, что в городском Детском парке открылась выставка фотографий из Крыма под названием «Самая красивая страна».

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