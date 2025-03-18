В Псковской области проведены превентивные противопаводковые мероприятия

19:00, 18 марта 2025, ПАИ

Органы управления и силы Псковской областной подсистемы РСЧС приняли участие в командно-штабном учении по отработке вопросов обеспечения безаварийного пропуска паводка, сообщили ПАИ в ГУ МЧС России по Псковской области.

В рамках проведения первого этапа учений в регионе были проведены превентивные противопаводковые мероприятия: специалистами МЧС России и областной службы спасения совместно с военнослужащими войсковой части № 07264 проведено практическое занятие по проведению взрывных работ для ослабления и дробления ледовых полей на водных объектах региона.

Осуществлена проверка готовности сил и средств Главного управления МЧС России по Псковской области. В зоне условного подтопления развёрнут подвижный пункт управления.

Также были выполнены мероприятия по оказанию финансовой помощи населению в связи с нарушением условий их жизнедеятельности и утратой ими имущества. Приём заявлений осуществлялся в электронном виде в ЕПГУ, МФЦ и через органы местного самоуправления.

Ранее начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова рассказала, накроют ли Псковскую область паводки и подтопления этой весной.