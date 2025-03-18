Вручение юбилейных медалей к 80-летию Победы завершили в Плюсском округе

20:37, 18 марта 2025, ПАИ

Глава Плюсского муниципального округа Наталья Иванова и представители администрации округа вручили юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» шести жителям округа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Плюсского округа.

Среди награждённых – жители блокадного Ленинграда Владимир Зибров и Вера Осипова, труженики тыла Ольга Золотова и Пелагея Васильева, бывшие несовершеннолетние узники Нина Пастарнак и Клавдия Скородумова.

«Уважаемые ветераны! Мы в неоплатном долгу перед каждым из вас и гордимся вашим подвигом. Низкий вам поклон и искренние пожелания крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и мира! Вручение юбилейных медалей в нашем округе завершено. К сожалению, не всем ветеранам получилось вручить медали лично. И это объяснимо: очень почтенный возраст и состояние здоровья не предполагают посещений и визитов к ним. А некоторые ветераны проживают у детей в других регионах страны. Но представители администрации связались с родными каждого награждаемого и передали слова благодарности ветеранам и медали», – отметили в администрации Плюсского округа.

Ранее сообщалось, что торжественные церемонии вручения памятных медалей ветеранам в честь 80-летия Победы прошли в школах Великих Лук.