Жительница Новоржева стала участницей I Всероссийского форума «Въездные стелы муниципальных образований»

21:34, 18 марта 2025, ПАИ

Cпециалист Новоржевского дома культуры Полина Чистякова приняла участие в работе I Всероссийского форума «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств», который состоялся в Национальном центре «Россия». Об этом пишет районная газета «Земля Новоржевская».

Этот форум собрал около шестисот участников из различных регионов страны, в том числе представителей архитектурных и образовательных учреждений и государственных и муниципальных органов власти.

После него состоялся практикум ведущих специалистов крупных вузов столицы – Гуманитарно-технологического университета, Архитектурно-строительного института (МГТУ-МАСИ) – и Архитектурной мастерской братьев Зубковых «Планирование и проектированию территорий». В ходе практикума проекты всех желающих получали обратную связь и советы о дальнейшем развитии, в том числе и проект Полины Чистяковой.

«Несмотря на то что увезти с собой диплом победителя очного этапа не удалось, принять участие в таких мероприятиях и набраться опыта – уже награда за старания. Большое спасибо всем тем, кто поддерживал, отдельная благодарность директору МБУК «Новоржевский РКСК» Андреевой Светлане Фёдоровне за помощь с осуществлением поездки!» – отметила Полина Чистякова.

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