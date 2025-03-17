Команда правительства Псковской области удостоилась признания за эффективное информационное сопровождение нацпроектов в 2024 году

18:45, 17 марта 2025, ПАИ

Коммуникационная команда правительства Псковской области удостоилась признания за эффективное информационное сопровождение национальных проектов в 2024 году, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Более 250 представителей региональных проектных офисов и команд пресс-служб субъектов РФ прошло всероссийское образовательное мероприятие «Новые национальные проекты: эффективные коммуникации для общего будущего», организованное АНО «Национальные приоритеты» совместно с мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В течение четырёх дней участники развивали свои навыки в сфере коммуникаций, учились работать с новыми инструментами и технологиями, знакомились с современными трендами и прогнозировали будущее. Среди спикеров были федеральные и региональные эксперты в области проектной деятельности, государственных коммуникаций и связей с общественностью.

Команда коммуникационного блока правительства Псковской области была отмечена за эффективное информационное сопровождение национальных проектов в 2024 году. Виктория Иванова и Екатерина Андреева из управления информационной политики правительства Псковской области, Анастасия Макарова и Алина Ивницкая из управления проектной деятельности правительства области представили Псковскую область. Они отвечают за брендирование объектов, которые появляются в регионе благодаря национальным проектам.

Руководители АНО «Национальные приоритеты» отметили качественный рост и масштабирование практик информационной работы по продвижению национальных проектов в Псковской области, а также активное участие региона в медийной поддержке стратегических федеральных инициатив.

«Наша цель — сделать так, чтобы каждый человек в стране почувствовал реальные изменения в своей жизни и жизни своей семьи благодаря национальным проектам и ощутил свою причастность к этим изменениям. Главное — чтобы люди пользовались теми мерами и программами, которые предлагает государство», — сказал Борис Беляков, пресс-секретарь редседателя Правительства России и директор Департамента пресс-службы и референтуры Правительства России.

«С началом 2025 года вся страна вступила в новый этап — началась реализация новых национальных проектов. Важно донести до коллег ключевые идеи, рассказать о новых проектах и вызовах в сфере коммуникаций. Мы видим, как выросло качество и количество материалов в региональных СМИ и социальных сетях, как активно вовлечены в информационное продвижение высшие должностные лица регионов. Это напрямую влияет на уровень знания о мерах и возможностях национальных проектов, а значит, больше людей может ими воспользоваться», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

«Реализация новых национальных проектов требует системного подхода, и важную роль здесь играет грамотная коммуникационная стратегия. Жители должны знать, какие возможности открывает перед ними каждый проект, какие позитивные изменения он принесёт их малой родине и стране в целом, каким будет наше общее будущее. Работа в информационном пространстве требует от региональных команд высокого профессионализма, который они уже не раз демонстрировали. Сегодня это действительно команда профессионалов, и обучение в «Сенеже» позволило специалистам приобрести новые компетенции для дальнейшей эффективной работы на благо государства и жителей», — приветствовал участников генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Цель мероприятия — передать специалистам эффективные методы разноформатной коммуникации для качественного сопровождения блока новых национальных проектов, которые стартовали в начале 2025 года.

В условиях растущей сложности работы в информационном поле и стратегической значимости информационного освещения новых национальных проектов, инициированных президентом Российской Федерации, все блоки образовательной программы были посвящены именно этим вопросам.

Национальные проекты охватывают все сферы жизни россиян, от демографии до глобального развития экономики страны. Они развивают и дополняют предыдущие проекты, которые действовали с 2019 по 2024 год. Первые пять новых национальных проектов были анонсированы президентом Владимиром Путиным в его послании Федеральному Собранию в феврале 2024 года. Всего с начала 2025 года было запущено 19 национальных проектов, а весной планируется запуск 20-го национального проекта «Биоэкономика».