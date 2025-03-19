Наблюдать за птицами советует сегодня народный календарь

07:17, 19 марта 2025, ПАИ

Память одного из 42 мучеников Константина отмечается сегодня, 19 марта, пишет calend.ru.

На Руси в этот день по кругу вытаптывали снег около колодцев, чтобы в них не стекла грязная вода.

О колодцах в народе складывали песни, поговорки, пословицы, например: «Не плюй в колодец – пригодится воды напиться». Также в народе существовали поверья: «Если в колодец бросить мох – пойдет дождь», «Не пей из чужого колодца – своя вода не потечет».

Также в этот день наблюдали за птицами. Считалось, что первым всегда прилетает белый аист. Ласточки же могли задержаться в пути, поэтому их «заманивали» в деревни, чтобы они принесли весну. При этом стук дятла по дереву в этот день предвещал долгие холода.