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Общество

Гастрофестиваль «Моя еда» в Пскове пройдет 25 мая

Открытый гастрофестиваль «Моя еда» пройдёт в Пскове 25 мая, сообщили ПАИ в комитете по культуре Псковской области.

Иллюстрация: комитет по культуре Псковской области

«Незабываемую атмосферу праздника, магию вкуса и ароматные ярмарочные ряды с продукцией местных мастеров подарит гостям гастрофестиваль «Моя еда», – отметили в комитете.

Мероприятие пройдёт на площадке в парке Строителей.

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Гастрофестиваль «Моя еда» в Пскове пройдет 25 мая


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