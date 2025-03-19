Гастрофестиваль «Моя еда» в Пскове пройдет 25 мая
Открытый гастрофестиваль «Моя еда» пройдёт в Пскове 25 мая, сообщили ПАИ в комитете по культуре Псковской области.
«Незабываемую атмосферу праздника, магию вкуса и ароматные ярмарочные ряды с продукцией местных мастеров подарит гостям гастрофестиваль «Моя еда», – отметили в комитете.
Мероприятие пройдёт на площадке в парке Строителей.
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Гастрофестиваль «Моя еда» в Пскове пройдет 25 мая