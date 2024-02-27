Псковский гастрофестиваль «Моя еда» в этом году будет посвящён пельменям

17:54, 27 февраля 2024, ПАИ

Гастрономический фестиваль «Моя еда», который пройдёт в мае в Пскове, будет посвящён пельменям, сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В этом году я всех приглашаю, будем лепить пельмени, буузы, манты... Думаю, что будет интересно, обязательно приходите. Сейчас у нас Год семьи. А что в Год семьи делают? Мы надеемся, что в том числе и лепят пельмени», – отметила Ольга Тимофеева.

В прошлом году фестиваль был посвящён традициям национальной кухни представителей разных народов, проживающих на территории Псковской области. Все желающие могли попробовать блюда татарской, белорусской, еврейской, армянской, дагестанской кухни, а также кухни народа сето.